СКР: пожар с гибелью четырех человек в Подмосковье мог произойти из-за короткого замыкания

Следователи устанавливают причины пожара в Подмосковье, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, трагедия произошла в одном из многоквартирных домов по улице Бероунская Сергиево-Посадского района: в результате пожара четыре человека, проживавших на пятом этаже, отравились продуктами горения. По данным ведомства, жертвами оказались 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их малолетних детей 2012 и 2014 года рождения.

"По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СКР.

Точную причину возгорания покажет экспертиза.