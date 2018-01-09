Официальное место для купания на православный праздник Крещения Господня в Кургане будет только одно

В этом году в Кургане организуют только одну официальную купель на православный праздник Крещения Господня.

Она появится на реке Тобол в районе пляжа "Бабьи пески", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана.

Здесь вырубят две купели, каждую из которых оборудуют деревянными сходнями, рядом разместятся скамейки и раздевалки.

Также согласно распоряжению администрации города на "Бабьих песках" 19 января сделают парковки для машин, контейнеры для мусора, расчистят дорожки от снега. На месте будут расположены автобусы для обогрева граждан.

На месте проведения купаний будут дежурить полицейские - они заступят на службу еще вечером 18 января, чтобы предотвратить несанкционированное купание.

Продлятся крещенские купания 19 января с 09.00 до 23.00.