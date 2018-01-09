Песков отказался считать преждевременным вывод военных из Сирии после атаки на базу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после нападения на российскую базу в Хмеймиме ответил на вопрос, не было ли преждевременным решение о выводе российских войск из Сирии.

"Я могу лишь напомнить, что и глава государства и на иных уровнях говорилось, что, принимая решение о выводе наших военных из Сирии, мы руководствовались, прежде всего, тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций", - сказал Песков.

Что касается военной составляющей, то Песков посоветовал запросить эту информацию у Минобороны РФ.

По его словам, военный контингент, остающийся в Сирии на российских базах в Хмеймиме и Тартусе, располагает всем необходимым потенциалом для борьбы с вылазками террористов, передает "Интерфакс".

Песков при этом подчеркнул, что такие "вылазки" будут продолжаться. Но президент РФ Владимир Путин, отдавая приказ о выводе основной группировки российских военных из Сирии, отдавал себе отчетом в этом.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российские военные в Сирийской арабской республике (САР) сорвали беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим. На территории Хмеймим были сбиты беспилотники, "принадлежащие исламистской фракции, действующей в этом районе", какой именно - не уточняется.