Суд обязал администрацию Карабаша отремонтировать дорогу

Суд по требованию прокурора обязал администрацию Карабаша провести ремонт автомобильной дороги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет об участке дороги Миасс-Карабаш-Кыштым, протяженностью свыше 5 км, проходящий по территории Карабашского городского округа. Участок дороги не соответствует требованиям национальных стандартов и федерального законодательства.

Дорога имеет многочисленные разрушения дорожного полотна, выбоины и просадки и несет реальную потенциальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

"Учитывая, что ненадлежащее состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части участка указанной автомобильной дороги, способствует резкому подъему количества дорожно-транспортных происшествий, формирует очаги аварийности, и свидетельствует о нарушении прав граждан на безопасность дорожного движения, прокурор обратился в суд", - рассказали в ведомстве.

Суд обязал мэрию отремонтировать дорогу до 1 октября 2018 г.