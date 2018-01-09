Из поездов и машин запретили выбрасывать горящие окурки и спички

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила противопожарного режима. Постановление подписано 30 декабря 2017 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства.

В частности, обращается внимание на необходимость защиты от огня железнодорожных зон и участков, прилегающих к автомобильным дорогам.

"В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта", - говорится в тексте постановления.

Также запрещается курение вне отведенных мест лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.

Установлен также запрет на выжигание сухой травы, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Кроме того, в ходе уборочных работ запрещено использовать автомобили и другую технику без искрогасителей и огнетушителей.



Еще одна поправка запрещает складировать сено, солому и дрова в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 м от оси линий связи.