Глава свердловского СКР Валерий Задорин возобновляет личные приемы граждан

Руководитель следственного управления СК России по Свердловской области Валерий Задорин проведет выездной личный прием граждан.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, прием состоится в этот четверг, 11 января, в 10.30. Он пройдет в здании следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга по адресу: улица Крылова, 1а.

"В ходе личного приема граждане могут обращаться по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, относящихся к подследственности органов Следственного комитета Российской Федерации, в строгом соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 151 УПК РФ. При соблюдении указанного условия, принимаются обращения с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. Также принимаются обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России", - сообщили в ведомстве.

Напомним, с ноября 2017 года должность и.о. руководителя регионального СУ СКР занимал Михаил Бусылко - все это время личные приемы граждан проводил он. Валерий Задорин вернулся к работе в конце прошлого года.