Сгоревшую многоэтажку в Тюмени восстановят за счет бюджетных средств

Многоэтажный дом на ул. Олимпийская в Тюмени будет восстановлен за счет средств бюджета. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в отношении дома зоны вероятной ЧС, что позволит выделить субсидию на восстановление дома рассказал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

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"За счет этих средств будут восстановлены конструктивные элементы дома - кровля, фасад, места общего пользования, коммуникации, стены в квартирах", - приводит его слова "Тюменская линия".

Напомним, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Огнем повреждены 43 квартиры. Перевалов во время брифинга уточнил, что здание ремонтировалось в 2009 г., в том числе утеплялся фасад дома. По словам представителей МЧС, все материалы для монтажа прошли сертификацию в области пожарной безопасности. В настоящее время специалисты поднимают все документы, касающиеся ремонта здания. Они станут предметом тщательного исследования.

Как сообщало Накануне.RU, пожар начался вечером 8 января в одной из квартир. Во время тушения огня спасатели нашли тело тюменца, его личность устанавливается.