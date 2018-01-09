В пермской колонии проводится проверка по факту гибели заключенного омоновца

Генпрокуратура и следственный комитет выясняют обстоятельства гибели в исправительной колонии бывшего сотрудника ОМОНа Артема Тронина. Информацию о проводящихся проверках Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Бывший сотрудник ОМОНа был найден повешенным в штрафном изоляторе ИК-37 1 января 2018 г. Проводится внутренняя проверка.

"Проводится наша внутренняя проверка, также собраны материалы и переданы в прокуратуру и следственный комитет. Наша группа работает и группа следственного комитета. Возбуждать уголовное дело или вынести отказ в возбуждении по результатам проверки примет следственный комитет", - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Мать заключенного в интервью "Коммерсанту" сообщила, что якобы сотрудники ИК-37 угрожали расправой ее сыну и издевались над ним. По словам женщины, тело Артема Тронина было в синяках, а на шее нашли след от ремня с пряжкой. В произошедшем мать погибшего подозревает начальника оперативной части колонии, против которого Артем Тронин дал показания по делу об избиении одного из заключенных.

Артем Тронин был осужден в 2012 г. на 12 лет за преступления в отношении нескольких жителей поселка Усть-Черная, которые он совершил летом 2011 г. вместе с сослуживцами. Как сообщало Накануне.RU, вечером 29 июля 2011 года в лесном массиве вблизи поселка Усть-Черная Гайнского района мужчины в ходе драки на почве бытовых личных неприязненных отношений причинили местным жителям Олегу Бычкову и Сергею Пипкину травмы различной степени тяжести. 1 августа 2011 года Бычков от полученной сочетанной травмы тела скончался в больнице.