В Тюменской области кражи и мошенничество стали самыми "популярными" преступлениями

В Тюменской области в 2017 г. самым распространенным видом преступления стала кража чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего зарегистрировано 8594 деяния. На втором месте идет мошенничество - 3158 случаев, на третьем – наркопреступления - 2478. Большинство преступлений совершено в Тюмени.

Всего на территории региона зарегистрировано 26 тыс. 452 преступления. По данным ведомства, это на 3,7% ниже по сравнению с 2016 г. Снижение отмечено в 17 территория области, в том числе в Тюмени - на 3,4%, Тобольске - на 2,3%, Заводоуковске – на 6,1%, Ишиме – 7%.

Количество тяжких преступлений сократилось на 1,6%, средней тяжести - на 8,2%, небольшой тяжести - на 2,6%. На 15,4% сократилось число убийств и покушений на них, на 9,2% –умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть - на 24,2%, на 6,4% - краж, в том числе из квартир - на 2,2%, на 26,6% - грабежей и на 40,6% – разбоев.

В прокуратуре отмечают, что устойчивому снижению преступности способствует реализация комплексной программы по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью, координация усилий прокуратуры, других правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления.