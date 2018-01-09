Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по борьбе с африканской чумой в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2018-2020 годы, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Согласно плану, муниципалитетам региона поручено обеспечить постоянное информирование населения об опасности заболевания среди животных, организовать "горячие линии" для приема и обработки сигналов о случаях заболевания или падежа свиней, организовать обмен информацией между всеми ответственными службами и другое.

"Всего план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2018-2020 годы включает более сорока пунктов. Ответственными за их исполнение назначены руководители федеральных, областных и муниципальных служб, министерств и ведомств, главы муниципалитетов", - пояснили в департаменте.

С начала ноября случаи заболевания африканской чумой свиней были зафиксированы уже в четырех регионах УрФО. 3 ноября это случилось в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. В результате всех свиней в данном населенном пункте подвергли эвтаназии и сожгли. В регионе до сих пор действуют особые пропускные правила в зараженный пункт.



На прошлой неделе, 10 ноября, заражение зарегистрировали в селе Шорохово Исетского района Тюменской области, где расположен свинокомплекс ООО "Комплекс". Животных там также подвергли эвтаназии.

Из Тюменской области вирус был завезен на территорию Зауралья и на Ямал.

А 17 ноября свердловское управления Россельхознадзора сообщило, что получили письмо управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. В нем в частности сообщалось, что 3 ноября в адрес ИП Бисерова, зарегистрированного в Екатеринбурге, была направлена продукция свиноводства из тюменского ООО "Комплекс", где ранее был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Спустя некое время новость исчезла с сайта управления, однако в интернете сохранилась его кэшированная копия. А позднее в ведомстве опровергли сообщение, заявив, что оно не соответствует действительности.