На Южном Урале скончался 11-летний мальчик, упавший с недостроенной горки

В Сатке возбуждено уголовное дело по факту получения смертельных травм 11-летним мальчиком при падении с недостроенной горки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел 21 декабря. По предварительным данным ребенок упал с недостроенной ледяной горки, после чего на него упал кусок льда. Мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, впоследствии он скончался.

"По результатам проверки, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за строительство объекта и обеспечение режима не допуска лиц на площадку строительства", - подчеркнули в пресс-службе регионального СК.