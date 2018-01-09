В Кремле сообщили, когда начнет работу предвыборный штаб Путина

Предвыборный штаб Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы президента России как самовыдвиженец, начнет работать в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что является пресс-секретарем главы государства и не имеет никакого отношения к фонду кандидата в президенты Путина, передает "Интерфакс".

"Я не имею права отвечать на эти вопросы по закону", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие физические лица внесли средства в избирательный фонд кандидата в президенты Путина.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что предвыборный штаб Путина возглавит чиновник, а не известная личность. На эту роль рассматриваются глава администрации президента РФ Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко.

Напомним, о планах баллотироваться на пост главы государства президент сообщил на встрече с работниками Горьковского автозавода. Там же Путин заявил, что пока не решил, кто будет главой его избирательного штаба на предстоящих выборах главы государства в 2018 году.