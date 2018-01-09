В зауральском городе бывшее руководство местных тепловых сетей украло трубы почти на миллион рублей

В Петухово бывший директор МУП "Городские тепловые сети" присвоил трубопровод и перепродал металл.

Установлено, что трубы демонтировали незаконно - их общий вес составил почти 5 тонн, размер ущерба превысил 900 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также МУП не только не принимало мер по подготовке теплосетей к отпительному сезону, но и не рассчитывалось с поставщиками ресурсов - это послужило основанием для ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия с участием контролирующих органов.

Сейчас в отношении экс-директора МУП возбуждено уголовное дело по статье "присвоение чужого имущества в крупном размере".