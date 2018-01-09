Челябинской области впервые присвоен кредитный рейтинг АКРА

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило кредитоспособность Челябинской области как высокую – на уровне АА-(RU) c прогнозом "Стабильный", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минфина.

АКРА впервые присвоило Челябинской области кредитный рейтинг.

Южный Урал получил высокие значения рейтинга за сбалансированную бюджетную и долговую политику, высокий уровень ликвидности бюджета, а также промышленно развитую региональную экономику.

"В частности, эксперты оценили размер и структуру госдолга Челябинской области, отметив, что в течение 2017 года регион досрочно полностью погасил банковские кредиты и на начало 2018 года из-за существенного профицита бюджета не будет иметь потребности в коммерческих займах", - отметили в ведомстве.

"Стабильный" прогноз предполагает неизменность присвоенного рейтинга в течение 12–18 месяцев.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын отметил, что рейтинг АКРА на сегодняшний день имеют 30 регионов страны. Наличие рейтинга позволит в случае необходимости осуществлять областные заимствования на более выгодных условиях, а также благоприятствует процессу кредитования банками организаций, которые реализуют на территории области инвестиционные проекты.