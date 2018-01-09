Екатеринбургский ледовый городок посетило более 380 тысяч людей

Екатеринбургский ледовый городок на площади 1905 года в новогодние каникулы посетили более 380 тыс. гостей и жителей города, сообщили Накануне.RU в администрации города.

В ночь на 1 января 2018 года в массовых гуляниях приняли участие более пяти тысяч человек - это максимальное количество людей, на которое рассчитана площадка. В среднем ледовый городок ежедневно посещали более 47 тыс. человек. По оценкам специалистов, наибольший наплыв посетителей наблюдался до 6 января, когда погода благоприятствовала отдыху на свежем воздухе. Стоит отметить, что новогодние мероприятия состоялись без происшествий.

Напомним, в этом году ледовый городок посвящен приближающемуся 295-летию Екатеринбурга. При этом фестиваль ледовых скульптур поддерживает тему чемпионата мира по футболу, а одна из ледовых скульптур посвящена заявке Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки "ЭКСПО-2025".

Главная елка Екатеринбурга будет работать ежедневно до 21 января 2018 года, после чего специалисты произведут демонтаж ледовых конструкций и откроют парковку автомобилей.