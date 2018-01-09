Четверым зауральцам грозит пожизненное заключение за убийство мужчины

В Зауралье будут судить четверых мужчин, которые расправились с сожителем родственницы одного из них.
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Инцидент произошел в марте прошлого года в лесу в Каргапольском районе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Злоумышленники причинили потерпевшему множественные телесные повреждения, после чего нанесли удары ножом в область шеи и груди.
"Одному из лиц, привлеченных к уголовной ответственности, предъявлено обвинение в пособничестве в приобретении наркотических средств в крупном размере", - добавили в прокуратуре.
Сейчас уголовное дело направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.