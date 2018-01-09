Югорчанин разбился во время катания на прикрепленной к машине "ватрушке"

Смертью пассажира "ватрушки" кончилось развлечение югорчан, которые решили прикрепить ее к автомобилю и устроить новогодние "катания", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Трагедия произошла около 19.50 8 января на улице Южной в Когалыме. 22-летняя водитель "Дэу Нексия" везла на гибкой сцепке снегокат и надувные санки-"ватрушку". Они выкатились на "встречку", где столкнулись с "Хендай Соната", которым управлял 26-летний югорчанин.

Пострадали два югорчанина, находившиеся на снегокате и надувных санках. Пассажир "ватрушки" умер на месте.