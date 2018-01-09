С помощью программы реновации московские власти решили снизить уровень преступности

Власти столицы решили снизить уровень преступности в городе с помощью программы реновации, сообщает РБК со ссылкой на два источника в правительстве Москвы. По данным издания, будут снесены лидировавшие по количеству совершаемых там преступлений пятиэтажки.

В середине 2016 года в мэрии обнаружили, что в большинстве пятиэтажек невозможно провести программу капремонта. Чиновники начали искать варианты, что делать с этими домами, утверждает источник в мэрии. Власти проанализировали криминогенную карту Москвы и выяснили, что "пятиэтажки перекрывают весь город по криминалу", то есть по количеству преступлений, совершаемых их жителями, по низкому социальному статусу жильцов и так далее.

Один из собеседников издания отметил, что в хрущевках недорогое жилье, и, следовательно, выше доля жителей "низкого социального статуса", в том числе алкоголиков. "Если в доме 300 квартир и в 200 из них живут люди с низким социальным статусом, то они подавляют всех остальных. А если в доме живут 3 тыс. человек, а с низким социальным статусом - 200, то они начинают вести себя по-другому", - сказал он.

Прокуратура Москвы сообщает, что с января по ноябрь 2017 года в Москве было совершенно 127,4 тыс. преступлений, 5,231 тыс. из них (наибольший показатель) - в Восточном округе. В нем же расположено и большинство домов, вошедших в программу реновации, - более 1 тыс.

Напомним, программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа прошлого года. Жильцы домов подлежащих сносу получат квартиры в том же районе или денежную компенсацию.

Ранее министр строительства РФ Михаил Мень заявил, что если эффект от реализации программы реновации в Москве будет позитивным, то модель можно будет применить в ряде крупных городов. Среди таковых он назвал Екатеринбург и Сочи. При этом, глава Минстроя уточнил, что вернуться к вопросу можно будет примерно через два года.