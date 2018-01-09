В Нижнем Тагиле на школьницу напал бродячий пес

Следственный комитет начал проверку инцидента с несовершеннолетним ребенком в Нижнем Тагиле. На девочку напал бродячий пес.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось 7 января в районе улиц Садовая - Заводская: бродячая собака укусила за ногу 14-летнюю девочку, которая вместе с подругой шла от вокзала в сторону центра детского творчества через двор школы №138 на Красногвардейской. Представители Следственного комитета и сотрудники полиции намерены дать ситуации объективную правовую оценку.

"Проверяется полнота и своевременность мер, предпринятых уполномоченными должностными лицами с целью предотвращения подобных инцидентов. Кроме того, проверяются сведения о том, что в одном из травмпунктов Нижнего Тагила пострадавшей не оказали необходимую медицинскую помощь", - отметили в следствии.

Там добавили, что по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце прошлого года на Среднем Урале был вынесен приговор владельцам собак, растерзавших 7-летнюю девочку.