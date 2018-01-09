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от издателя  |  комментариев: 67


Миграция меняет лицо России Россия стремительно меняется. Меняется ее этнический, языковый, конфессиональный состав – весь социокультурный облик страны, что в конечном итоге изменит Россию как цивилизацию. Это все происходит на наших глазах. Крайне низкая рождаемость русских компенсируется намного более высокой рождаемостью у других народов России и миграционным приростом. С 1991 года страна "приросла" почти 10 млн мигрантов, но даже это не спасло от убыли населения – настолько катастрофичными стали демографические последствия разрушительных "реформ". При этом руководством России сделана негласная ставка на миграцию для сохранения численности населения страны. Возможно и даже вполне вероятно, что это действительно позволит сохранить численность. Но позволит ли это сохранить единую страну?
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общество ;
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Суд кассационной инстанции отменил решение о признании "Тюменьстальмоста" банкротом
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение арбитража Тюменской области о признании банкротом завода "Тюменьстальмост" имени Тюменского Комсомола". Суд так же отменил решение Восьмого арбитражного апелляционного суда, признавшего законным постановление суда первой инстанции. Дело передано на новое рассмотрение, передает корреспондент Накануне.RU.
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Дело о банкротстве, напомним, началось по заявлению Сбербанка. Кредитор обратился с иском о введении конкурсного производства по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника и включении требования в размере 1,53 млрд руб. Суд признал общество несостоятельным, и в июле 2017 г. открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим стал представитель ООО "Экспател". Учредитель "Тюменьстальмоста" - СП "Фоника" и ряд кредиторов не оставляли попыток оспорить решение суда. В конце 2017 г. суд кассационной инстанции встал на сторону экс-владельцев завода, которые подали иск совместно с АКБ "Пересвет".

Банк в иске указал на то, что "Тюменьстальмост" является градообразующим предприятием: "Введение конкурсного производства по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника без проведения оценки реального финансового положения общества в процедуре наблюдения, которая позволила бы предпринять конкретные действия для восстановления платёжеспособности ООО "Тюменьстальмост" влечёт срыв крупных строительных проектов в разных регионах Российской Федерации".

Слова кредитора подтвердило руководство поселка Винзили Тюменской области, администрация выдала справку о том, что завод является градообразующим для территории.

тюменьстальмост(2015)|Фото: Накануне.ru

СП "Фоника" не согласилась с выводами судов первых двух инстанций о невозможности ведения "Тюменьстальмостом" хозяйственной деятельности и отсутствии имущества. Учредитель заявил, что у должника достаточно собственных оборотных средств для погашения задолженности, по данным бухгалтерской отчётности по состоянию на 31.12.2016 стоимость чистых активов превышает стоимость уставного капитала.

Проверив в соответствии законность обжалуемых решения и постановления, суд кассационной инстанции посчитал их подлежащими отмене. На момент обращения в суд юрлдицо "Тюменьстальмоста" находилось в процессе добровольной ликвидации, но после возбуждения дела о банкротстве органы управления решили его отменить. Суд эти действия квалифицировал, как злоупотребление правом и пришел к выводу об обоснованности заявления, наличии оснований для признания ООО "Тюменьстальмост" несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника, говорится в решении суда. Но суды предыдущих инстанций, заявляя о правомерности введения процедуры банкротства, не учли, что собственники изъявили желание отказаться от ликвидации и сохранить деятельность предприятия.

"Поскольку на момент рассмотрения вопроса об обоснованности требований кредитора имелось решение учредителя должника об отмене решения о добровольной ликвидации общества, выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для признания ООО "Тюменьстальмост" несостоятельным по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника сделаны при неверном применении норм материального права, имеют преждевременный характер, не отвечают интересам гражданско-правового сообщества, объединяющего весь пул кредиторов общества, которым принадлежит право на первом собрании разрешить вопрос о возможности применения к должнику реабилитационной процедуры либо о необходимости введения конкурсного производства как ликвидационной процедуры", - говорится в решении АС Западно-Сибирского округа.

В суде подчеркнули, что осуществление общей процедуры банкротства позволяет более полно под контролем всех кредиторов и суда разрешить существенные для дела вопросы.

"При новом рассмотрении суду необходимо разрешить вопрос о возможности введения общей процедуры банкротства для выявления наличия (отсутствия) признаков преднамеренного, фиктивного банкротства, выяснения экономических показателей предприятия и консолидированной воли кредиторов на дальнейшую правовую судьбу общества", - говорится в постановлении суда.

Дело передано в АС Тюменской области на новое рассмотрение. Первое заседание состоится в феврале.

Напомним, "Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола" специализируется на изготовлении металлоконструкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных и совмещенных мостов, стальных шпунтовых панелей, а также строительных металлоконструкций: ферм, балок, колонн. Имеющиеся в распоряжении предприятия производственные площади, технологическое, станочное и крановое оборудование позволяют выпускать до 47 тыс. т металлоконструкций в год.

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09.01.2018 10:30 Мск | Тюмень | Алена Ласкутова
12:30 Екб


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