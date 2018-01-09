Суд кассационной инстанции отменил решение о признании "Тюменьстальмоста" банкротом

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение арбитража Тюменской области о признании банкротом завода "Тюменьстальмост" имени Тюменского Комсомола". Суд так же отменил решение Восьмого арбитражного апелляционного суда, признавшего законным постановление суда первой инстанции. Дело передано на новое рассмотрение, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело о банкротстве, напомним, началось по заявлению Сбербанка. Кредитор обратился с иском о введении конкурсного производства по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника и включении требования в размере 1,53 млрд руб. Суд признал общество несостоятельным, и в июле 2017 г. открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим стал представитель ООО "Экспател". Учредитель "Тюменьстальмоста" - СП "Фоника" и ряд кредиторов не оставляли попыток оспорить решение суда. В конце 2017 г. суд кассационной инстанции встал на сторону экс-владельцев завода, которые подали иск совместно с АКБ "Пересвет".

Банк в иске указал на то, что "Тюменьстальмост" является градообразующим предприятием: "Введение конкурсного производства по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника без проведения оценки реального финансового положения общества в процедуре наблюдения, которая позволила бы предпринять конкретные действия для восстановления платёжеспособности ООО "Тюменьстальмост" влечёт срыв крупных строительных проектов в разных регионах Российской Федерации".

Слова кредитора подтвердило руководство поселка Винзили Тюменской области, администрация выдала справку о том, что завод является градообразующим для территории.

СП "Фоника" не согласилась с выводами судов первых двух инстанций о невозможности ведения "Тюменьстальмостом" хозяйственной деятельности и отсутствии имущества. Учредитель заявил, что у должника достаточно собственных оборотных средств для погашения задолженности, по данным бухгалтерской отчётности по состоянию на 31.12.2016 стоимость чистых активов превышает стоимость уставного капитала.

Проверив в соответствии законность обжалуемых решения и постановления, суд кассационной инстанции посчитал их подлежащими отмене. На момент обращения в суд юрлдицо "Тюменьстальмоста" находилось в процессе добровольной ликвидации, но после возбуждения дела о банкротстве органы управления решили его отменить. Суд эти действия квалифицировал, как злоупотребление правом и пришел к выводу об обоснованности заявления, наличии оснований для признания ООО "Тюменьстальмост" несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника, говорится в решении суда. Но суды предыдущих инстанций, заявляя о правомерности введения процедуры банкротства, не учли, что собственники изъявили желание отказаться от ликвидации и сохранить деятельность предприятия.

"Поскольку на момент рассмотрения вопроса об обоснованности требований кредитора имелось решение учредителя должника об отмене решения о добровольной ликвидации общества, выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для признания ООО "Тюменьстальмост" несостоятельным по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника сделаны при неверном применении норм материального права, имеют преждевременный характер, не отвечают интересам гражданско-правового сообщества, объединяющего весь пул кредиторов общества, которым принадлежит право на первом собрании разрешить вопрос о возможности применения к должнику реабилитационной процедуры либо о необходимости введения конкурсного производства как ликвидационной процедуры", - говорится в решении АС Западно-Сибирского округа.

В суде подчеркнули, что осуществление общей процедуры банкротства позволяет более полно под контролем всех кредиторов и суда разрешить существенные для дела вопросы.

"При новом рассмотрении суду необходимо разрешить вопрос о возможности введения общей процедуры банкротства для выявления наличия (отсутствия) признаков преднамеренного, фиктивного банкротства, выяснения экономических показателей предприятия и консолидированной воли кредиторов на дальнейшую правовую судьбу общества", - говорится в постановлении суда.

Дело передано в АС Тюменской области на новое рассмотрение. Первое заседание состоится в феврале.

Напомним, "Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола" специализируется на изготовлении металлоконструкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных и совмещенных мостов, стальных шпунтовых панелей, а также строительных металлоконструкций: ферм, балок, колонн. Имеющиеся в распоряжении предприятия производственные площади, технологическое, станочное и крановое оборудование позволяют выпускать до 47 тыс. т металлоконструкций в год.