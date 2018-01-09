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от издателя  |  комментариев: 67


Миграция меняет лицо России Россия стремительно меняется. Меняется ее этнический, языковый, конфессиональный состав – весь социокультурный облик страны, что в конечном итоге изменит Россию как цивилизацию. Это все происходит на наших глазах. Крайне низкая рождаемость русских компенсируется намного более высокой рождаемостью у других народов России и миграционным приростом. С 1991 года страна "приросла" почти 10 млн мигрантов, но даже это не спасло от убыли населения – настолько катастрофичными стали демографические последствия разрушительных "реформ". При этом руководством России сделана негласная ставка на миграцию для сохранения численности населения страны. Возможно и даже вполне вероятно, что это действительно позволит сохранить численность. Но позволит ли это сохранить единую страну?
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Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
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Леция в УрФУ (2018) | Фото: twitter.com/VRSoloviev

Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в сети Twitter раскритиковал лекцию Константина Юрченко, где преподаватель Института Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ им. Ельцина нелестно отзывается о поколении 40-50-летних управленцев.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, на скриншоте с учебного экрана изложены основные тезисы лекции Юрченко:

  1. Люди 1965-1975 годов рождения - одно из самых больших зол.
  2. Они хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять.
  3. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса.
  4. Они основа коррупции. И они не изжили из себя "совок".

Выступая перед школьниками, преподаватель говорит: "Случились вот эти лихие 90-е года, когда эти люди вынуждены были как-то приспосабливаться. Они научились грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться – давать взятки, брать взятки. Вот это тот опыт, который они накопили за 90-е годы. <…> Сегодня люди именно этого возраста занимают ключевые посты: директора заводов, заместители директоров заводов, ректоры вузов".

"Это вводная лекция для одиннадцатиклассников, которые попали на тест-драйв в УрФУ. Лекция называется "Почему студенты выведут экономику из кризиса?". На экране основные тезисы от К.П. Юрченко. Что скажут юристы? А мы после этого удивляемся, почему у нас такое молодое поколение… Дискриминационные рассуждения. На мой взгляд, совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране", – написал Соловьев в Twitter. И попросил юристов прокомментировать лекцию преподавателя, чтобы по этим данным можно было завести уголовное дело.

В интервью Накануне.RU Юрченко объяснил свою точку зрения, отметив, что не видит оснований судиться с кем-либо.

Вопрос: Расскажите, о чем была речь на лекции, что Вы имели в виду?

преподаватель Института Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Константин Юрченко(2018)|Фото: acexpert.ruКонстантин Юрченко: Люди, чье взросление пришлось на слом эпох, на начало 90-х, получив образование, попали в жесткую ситуацию, когда вынуждены были выживать. В результате они приобрели навыки, которые помогли им пробиться в 90-е – начале двухтысячных годов. Но сейчас требуются другие подходы. Речь идет о том, что люди возраста 45-55 лет, к сожалению, оказались, скорее, якорем, мешающим развиваться дальше. Кстати, данное мнение высказывалось неоднократно, и я даже не являюсь его автором, хотя об этом говорю. Тем не менее, конечно, нельзя обобщать, и среди этих людей есть грамотные управленцы, принимающие разумные решения, которые толкают общество дальше. Но, к сожалению, большая часть этого поколения отягощены опытом 90-х годов прошлого века. Есть еще тезис о том, что в силу своего возраста именно они сейчас занимают управленческие позиции – на уровне компаний, организаций. Получается, что так называемая "управленческая элита" не совсем поддерживает возможность экономики расти и развиваться.

Вопрос: Константин Павлович, тем не менее, 45-55 лет считается "золотым" возрастом управленцев. Что, по-Вашему, не так в их образовании и видении экономики России?

Константин Юрченко: Жесткая ситуация в 90-е годы, когда они накапливали свой первичный опыт "выживания", остающийся с человеком навсегда, требовал бойцовских навыков. А сейчас времена мирные, нужно выстраивать отношения между бизнесами. Если мы привыкли к тому, что 90-е и двухтысячные – это периоды, связанные со скандалами, рейдерскими захватами и так далее, то сейчас от такого опыта ничего хорошего не будет. Поэтому управленческие элиты должны смениться, омолодиться, и тогда у экономики развяжутся руки, она станет более эффективной.

Вопрос: С тем, что молодым надо дать дорогу, никто и не спорит, но те, кто прошел через "горнило" 90-х, не просто в вузах учились, они знают жизнь во всех ее реалиях. С другой стороны, нередко нынешние "молодые технократы" критикуются из-за неопытности, необдуманных заявлений и действий.

Константин Юрченко: Никто и не говорит, что одно поколение должно в одночасье вытеснить другое. Речь идет о том, что в настоящее время давлеют практики, привитые в 90-х годах.

Вопрос: Как ваши слушатели – не в соцсетях, а непосредственно в аудитории – реагировали на все эти тезисы?

Константин Юрченко: По настроению – хорошо реагировали. Лекция называлась "Почему студенты выведут экономику из кризиса?" И у меня была цель объяснить ребятам, что будущее – за их поколением, лишенным негативной наследственности; что их задача по отношению к современному обществу – выучиться и остаться в нашей стране для ее развития. Поэтому в своем выступлении я использовал примеры разных поколений, отчасти основанные на противопоставлении. Смысл моих тезисов в том, что современная молодежь – не хуже или лучше, она другая. Но разрыв между поколениями становится слишком большим и зачастую не позволяет их представителям услышать друг друга.

Вопрос: Вы будете реагировать на заявление Соловьева о привлечении Вас к уголовной ответственности за такое выступление перед абитуриентами?

Константин Юрченко: Я готов обосновать свои тезисы, а Соловьев лично на меня пока не выходил.

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09.01.2018 11:18 Мск | Андрей Яловец
13:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.01.2018 07:51 Мск
"Не изжили из себя "совок". Владимир Соловьев возмущен лекцией преподавателя в УрФУ








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Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
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