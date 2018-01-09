Жительница Челябинска, впавшая в кому после падения в Таиланде с велосипеда, начала дышать сама

Жительница Челябинска Марина Л., которая получила тяжелую травму, упав с велосипеда на отдыхе в Таиланде, начала дышать сама, об этом Накануне.RU сообщила сестра девушки Анна.
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Врачи отключили Марину от аппарата искусственной вентиляции легких, однако до настоящего времени девушка не вышла из комы.
Как ранее сообщало Накануне.RU, девушка вместе со своим мужем в конце октября прошлого года отправилась на отдых в Таиланд - при спуске с горы у велосипеда Марины отказали тормоза и она при падении очень сильно ударилась головой. В Таиланде ей провели 2 операции, после чего губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке пострадавшей из Таиланда спецбортом.