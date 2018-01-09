Жительница Челябинска, впавшая в кому после падения в Таиланде с велосипеда, начала дышать сама

Жительница Челябинска Марина Л., которая получила тяжелую травму, упав с велосипеда на отдыхе в Таиланде, начала дышать сама, об этом Накануне.RU сообщила сестра девушки Анна.

Врачи отключили Марину от аппарата искусственной вентиляции легких, однако до настоящего времени девушка не вышла из комы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, девушка вместе со своим мужем в конце октября прошлого года отправилась на отдых в Таиланд - при спуске с горы у велосипеда Марины отказали тормоза и она при падении очень сильно ударилась головой. В Таиланде ей провели 2 операции, после чего губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке пострадавшей из Таиланда спецбортом.