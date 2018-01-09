На Южном Урале ребенок вылетел из машины после ДТП

В Челябинской области в результате столкновения ВАЗ и "Деу Матиз" пострадал ребенок, который в результате удара вылетел из иномарки.

Авария произошла днем 8 января на 3 км автодороги Пласт - Южноуральск. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

"У ребёнка сломан нос, у матери ушибы, в 15-ке два парня были пристегнуты, отдышались и вышли. Скорая приехала за 7 минут. За это время с водителем газели оказали первую помощь ребёнку. Собрали вещи из матиза которые разбросало по округе, удар был в правую часть и багажник, ребёнок вылетел из детского кресла", - сообщил очевидец ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, произошло лобовое столкновение автомобилей "Деу Матиз" и ВАЗ-2114. В результате ДТП получили травмы управлявшая "Деу" женщина, и ее пассажир - 7-летний мальчик. Им назначено лечение амбулаторно.

"На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - отметили в ведомстве.