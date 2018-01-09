В салоне самолета, летевшего из Екатеринбурга в Москву, произошло возгорание

Бортпроводники пассажирского "Боинга", летевшего из Екатеринбурга в Москву, самостоятельно справились с небольшим возгоранием в салоне во время полета.

Самолет благополучно приземлился в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Перед посадкой самолета Боинг-737 стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром, рассказал источник. Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить, и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители. Пилоты лайнера, несмотря на внештатную ситуацию, продолжили посадку и сумели благополучно приземлить лайнер.

После посадки пассажиры лайнера были эвакуированы, а самолет отстранен от полетов.

30 декабря, как сообщало Накануне.RU, пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Санкт-Петербург из-за разгерметизации салона.