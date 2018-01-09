На Среднем Урале к 15 годам лишения свободы приговорен наркосбытчик

В Березовском к 15 годам лишения свободы приговорен наркосбытчик, у которого в квартире было обнаружено более 1,5 кг наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя.

По данным ведомства, с осени 2016 по апрель 2017 года мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом и договорился о приобретении крупной партии наркотиков для сбыта в Березовском и других городах Свердловской области. Общий вес наркотиков достигал более 1,5 кг.

Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а освободился лишь в 2013 году.

Теперь суд приговорил наркосбытчика к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.