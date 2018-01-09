В Сургуте ушел из жизни депутат местной думы Владимир Рогулин

В Сургуте 8 января ушел из жизни депутат городской думы, заместитель председателя объединенной профсоюзной организации "Сургутнефтегаз" Нефтегазстройпрофсоюза России Владимир Рогулин. Ему было 58 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы.

Точной информации о причинах смерти пока нет, однако по данным местных СМИ, депутат скончался в результате продолжительной болезни.

Трудовую деятельность Владимир Рогулин начал в 1984 г. в нефтегазодобывающем управлении "Федоровскнефть". Прошел все ступени профессионального роста от оператора по подземному ремонту скважин до заместителя начальника цеха научно-исследовательских и производственных работ. Всегда совмещал работу с активной общественной деятельностью. В 2016 г. был избран в думу города.

"Депутаты и сотрудники аппарата думы выражают свои соболезнования родным и близким Владимира Ивановича. Он останется в памяти коллег как очень отзывчивый человек, с открытой душой, справедливый и с огромным чувством ответственности за все, что он делал в жизни. Светлая память Вам, Владимир Иванович", - говорится в сообщении пресс-службы.

Прощание с Владимиром Рогулиным состоится 11 января в 12.00 в траурном зале сургутского крематория.