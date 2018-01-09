В Перми догхантеры травят собак: погибло несколько животных

В Перми активизировались догхантеры. Сразу несколько собак погибло от отравы, разбросанной в Закамске, передает корреспондент Накануне.RU.

О гибели животных рассказали волонтеры зоозащитных организаций города в социальных сетях. 6 января зоозащитники насчитали 14 трупов животных. Накануне стало известно о гибели еще трех бродячих собак. Травля идет в микрорайоне Закамский.

"Вчера группа лиц, приличного названия которым я дать не могу, в очередной раз разбросала отраву по Закамску! В результате сих действий в нашей опекаемой стае собак обнаружено три трупа. Одна собака на тот момент еще была жива. Животное мучительно умирало на глазах у одной из опекунов, к сожалению предпринять каких-то мер по спасению собаки, мы не успели", - сообщают волонтеры группы "Animal help! Пермь".

Также по информации активистов группы приюта для животных "Я Живой", массовая травля животных может пройти по всем городам России с 20 по 30 января. Отметим, что в прошлые годы догхантеры также объявляли о массовых травлях.

Зоозащитники советуют владельцам собак не выгуливать своих питомцев без намордника и иметь при себе шприц и витамин B6 для оказания первой помощи, после чего немедленно обратиться к ветеринару.

Напомним, в России принят закон об ужесточении наказания за живодерство. Жестокое обращение с животным для причинения ему боли или страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Альтернатива - обязательные работы нa срок до 360 часов, либо исправительные работы нa срок до одного года или ограничение свободы на тот же период. Также статья предусматривает арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

То же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или в интернете, а также в отношении нескольких животных, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Согласно документу, деяния, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.