На Южном Урале в колонию отправится мужчина, который обматерил и избил полицейского

В Карталах осудили местного жителя, который в пьяном виде обматерил и избил полицейского.

Инцидент произошел в центре города в сентябре прошлого года - мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина из мести за исполнение инспектором ДПС своих должностных обязанностей без всякой на то причины неоднократно публично оскорбил полицейского, после чего применил в отношении последнего насилие, причинившее легкий вред здоровью.

"Обвиняемый в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавили в прокуратуре.