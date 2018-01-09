Свердловская полиция подвела итоги охраны правопорядка в новогодние праздники

Сегодня в ГУ МВД России по Свердловской области в режиме видеоселектора под председательством врио начальника генерал-майора внутренней службы Петра Кривегина были подведены итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции по обеспечению охраны правопорядка в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству Христову.

Как сообщил Накануне.RU полковник Горелых, пресс-секретарь регионального полицейского главка, на протяжении всех новогодних каникул личный состав органов внутренних дел совместно с коллегами из Росгвардии и иными вспомогательными службами работал в режиме повышенной оперативной готовности. В главке функционировала на постоянной основе рабочая группа из числа наиболее опытных специалистов основных подразделений, которая координировала проведение запланированных событий. К каждому объекту с массовым пребыванием людей были приближены посты полиции, закреплены ответственные лица.

"В период с 31 декабря по 8 января на Среднем Урале проведено 421 мероприятие. В них приняло участие порядка трехсот тысяч граждан. Их безопасность обеспечивали 7112 сотрудников ОВД, а также 1008 представителей ЧОП, 362 члена ДНД и 100 казаков. С поставленной задачей свердловский гарнизон справился в полном объеме. ЧП не допущено. Генерал Кривегин поблагодарил работавших в эти дни полицейских, отметив, что праздники прошли достойно. Обстановка находилась под полным контролем силовиков", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.