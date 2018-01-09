Завод ГАЗ в Нижнем Новгороде, где Путин объявил о выдвижении в президенты, остановил конвейеры

Сотрудники Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде будут отправлены в корпоративный оплачиваемый отпуск с 9 по 20 января.

За это время предприятию предстоит провести работы по модернизации конвейеров. Кроме того, на предприятии проведут сервисные работы на оборудовании.

В пресс-службе "Группы ГАЗ" сообщили радиостанции "Говорит Москва", что корпоративные отпуска согласованы с профсоюзной организацией и используются для развития производства. "Такая практика предоставления отпусков принята в мировой автомобильной промышленности и связана с особенностями конвейерного производства: для того, чтобы осуществить установку нового оборудования, модернизацию или обслуживание, необходимо одномоментно остановить все производственные процессы", - сказали в пресс-службе.

Напомним, именно на автозаводе ГАЗ 6 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства. Ожидаемое общественностью объявление Путина состоялось на митинге в честь 85-летия завода.