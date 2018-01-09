Нигде нет защиты? Мать известного уральского юриста в Рождество выставили на улицу из кризисного центра

Татьяна Волкова, мать уральского юриста и общественника Ивана Волкова, вновь оказалась на улице: женщину выгнали из кризисного центра "Малахит", что на Уралмаше. По ее словам, мотивировали это тем, что у нее якобы закончился договор на обслуживание, однако ранее аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области направил в центр уведомление, что выселение будет незаконным. В самом центре уверяют, что действовали исключительно в правовом поле.

Напомним, Татьяна Волкова утверждает, что сын якобы забрал ее документы, мог похитить телефон и угрожал помещением в психбольницу, а потом выставил из дома и отвез в ночлежку. Она не исключает, что родственника, который пытался выдвинуться в губернаторы Среднего Урала и позже заявлял о планах участвовать в выборах президента России, интересует ее квартира в Сочи. Оказавшись в результате конфликта с ним в кризисной ситуации - в декабре на улице без верхней одежды и почти без денег, женщина написала несколько заявлений в полицию и попросила защиты от сына, который, к слову, в интервью для СМИ говорил, что как политик хотел бы "не на словах, а на деле поддерживать материнство и старчество... потому что старики у нас брошены".

В конце декабря прошлого года Татьяна Волкова побывала на приеме в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области и оставила заявление на имя омбудсмена Татьяны Мерзляковой, в котором рассказала о своей ситуации и попросила помощи.

Около месяца Волкова находилась в государственном автономном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Малахит" Орджоникидзевского района города Екатеринбурга" на основании договора о предоставлении социальных услуг. Однако 7 января ее "попросили на выход", объяснив это тем, что срок действия договора закончился, а продлевать его не будут. При этом, с ее слов, еще 27 декабря аппарат уполномоченного по правам человека направил в центр уведомление, что выселять женщину не имеют права.

"Во время моего нахождения в КЦСН "Малахит" из социальных услуг я получила только проживание и питание. Питание было, конечно, лучше, чем в ночлежке, но условия проживания были намного хуже - в центре не было возможности нормально постирать личные вещи, ванна в изоляторе очень грязная, не имеет душа и пробки для слива, также, в отличие от ночлежки, в центре я столкнулась с непонятным мне отношением со стороны руководства и специалистов государственного учреждения. Непонятным отношением я называю пренебрежение ими своими обязанностями по предоставлению дополнительных социальных услуг в виде медицинского ухода и необходимых мне медикаментов, при постоянном присутствии в центре врачей и медсестер", - утверждает Татьяна Волкова.

По ее словам, в самом центре ей объясняли это тем, что она "находится на карантине и ей ничего не положено".

"Психологическая помощь ограничивалась неоднократными беседами с целью выяснения, почему я не хочу немедленно уехать в Сочи - мне ведь здесь очень плохо - сын не помогает, я всех напрягаю, климат здесь плохой, а дочь меня очень ждет в Сочи. Подобная психологическая помощь никак не способствовала поддержке моего жизненного тонуса и стабилизации психоэмоционального состояния и выглядела циничной и издевательской. Употребление в общении таких слов как "война с сыном, у них своя жизнь у вас своя, сын очень любит вас и готов оказать всяческую поддержку" говорит о их плотном общении с сыном. Узнав, что я категорически против их контактов с сыном, на меня стали оказывать психологическое давление в виде угроз, что они вынуждены будут прибегнуть к его помощи по отправке меня обратно в Сочи", - заявляет Волкова.

По ее словам, она не против вернуться в Сочи, но покинуть Екатеринбург пока не может, так как ей нужно дооформить документы, связанные с начислением пенсии.

В качестве альтернативного жилья женщине предложили центр ночного содержания без питания или центр для лиц без определенного места жительства в области. Татьяну Волкову это категорически не устроило. В итоге 7 января, в Рождество, ее выселили.

По мнению пенсионерки, программа пребывания в кризисном центре "в большей степени преследовала интересы по отправке меня в Сочи, а не реальные меры поддержки пожилого человека, столкнувшегося с жестоким обращением".

Женщина написала жалобу на имя свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой с просьбой разобраться в ситуации.

Накануне.RU обратилось за разъяснением к заведующей кризисным отделением КЦСН "Малахит" Ольге Рудаковой.

"Татьяна Анатольевна поступила к нам 7 декабря. Причинами поступления были отсутствие жилья и средств к существованию. Она приехала из города Сочи к сыну и хотела переоформить пенсию - она работала на Урале какое-то время, и чтобы ей дополнительно оплачивали пенсию, собирала архивные справки. С ее слов, у них произошел конфликт, и сын ее выгнал. В итоге ее брат привез ее к нам. На тот момент у нее не было ни жилья, ни средств к существованию. Мы ее приняли. За месяц мы ей предоставили приют, мебель, горячее питание, постельное белье. При этом у нее не было полиса ОМС - она говорила, что он ей в принципе нужен. Мы проконсультировали ее, где можно сделать полис. Потом с этим полисом она была направлена в ГКБ №14 для прохождения флюорографии - мне не понравился ее кашель, и наши врачи посчитали, что ей необходима медицинская помощь. Она прошла флюорографию", - заявляет Ольга Рудакова.

С ее слов, "на протяжении всего ее пребывания мы решали вопрос по ее дальнейшему жизнеустройству": "Мы связались с дочерью, которая проживает в Сочи. Та подтвердила, что квартира в Сочи принадлежит Татьяне Анатольевне, что она ждет ее возвращения домой. Таким образом мы решили найти спонсоров, которые могли бы оплатить ей дорогу домой. Мы их нашли, но Татьяна Анатольевна категорически отказалась - сказала, что у нее тут дела и необходимо лечить зубы, так как, с ее слов, тут это дешевле. Мы связались с сыном. Он пояснил, что разместить у себя ее не может в силу различных причин, но готов полностью оплатить ей дорогу домой. От этой помощи она также отказалась".

Ольга Рудакова подтвердила, что 29 декабря в центре получили просьбу уполномоченного по правам человека о том, чтобы продлить ей срок пребывания, но у женщины "не было документов, подтверждающих, что она действительно нуждается". "Все абсолютно законно - срок договора закончился. Ситуацию мы с ней проработали", - уверяют в областном кризисном центре.

В аппарате уполномоченного по правам человека и у самой Татьяны Мерзляковой не удалось получить комментарий и узнать оценку произошедшего.

Судя по всему, оказавшейся в критической жизненной ситуации после визита к сыну-юристу пенсионерке больше неоткуда ждать помощи, а по мнению государственных специалистов - "ситуация проработана". Видимо, прав был бывший кандидат в губернаторы - на деле поддерживать материнство и старчество способны не все, оттого и старики у нас брошены.