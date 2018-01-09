Из-за непрекращающихся снегопадов дорожная техника в Перми работает в круглосуточном режиме

В Перми из-за непрекращающихся снегопадов организована круглосуточная работа дорожной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Только за два дня в городе выпала половина месячной нормы осадков - 13 мм, что составляет порядка 20 см снега. Днем 8 января для уборки снега было задействовано порядка 230 единиц техники, в ночное время – 253 единицы, сообщает управление внешнего благоустройства администрации Перми. Основная задача властей - обеспечение безопасности дорожного движения – прометание и подсыпка проезжей части, а затем – вывозка снега.

Всего за праздничные дни из города вывезено 47 тыс. кубометров снега, с начала периода зимнего содержания 195 тыс. кубометров.

Контрольные мероприятия проводились ежедневно, в том числе и в праздничные дни. Сотрудники административно-технической инспекции при МКУ "Пермблагоустройство" зафиксировали претензии в адрес управляющих компаний и хозяйствующих субъектов. Основные замечания касались очистки остановочных пунктов, тротуаров и дворовых территорий. Контрольные мероприятия продолжаются.

Также по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова, районные администрации и департамент ЖКХ проводят работу с УК. Дворовые территории должны быть приведены в порядок за три дня. В выходные пройдут контрольные проверки состояния дворов.