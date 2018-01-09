Глава Челябинска поручил до конца недели убрать "елочные свалки"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил разобраться с брошенными елками на местах торговли. Об этом он заявил на аппаратном совещании в мэрии, сообщили Накануне.RU пресс-службе городской администрации.

"Поручаю внимательно проанализировать все точки, где оказались брошенными деревья. Либо недоштрафовали, либо перештрафовали и напугали торговцев. В любом случае, до конца недели все нужно убрать и составить "черный список" недобросовестных предпринимателей, сделать выводы на будущее", - подчеркнул градоначальник.

Нарушителей, которых смогут установить, обяжут убрать "елочные свалки". Также к ним будут применены штрафные санкции, а на будущий Новый год им не позволят разворачивать точки продажи елок.

Добавим, что часть елок планируют отвезти в зоопарк на корм животным.

Напомним, на "елочные свалки" обратил внимание челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин. Он направил обращение городским властям о необходимости скорейшего приведения улиц города в достойный вид и выявления недобросовестных продавцов.

"Некоторые предприниматели после праздника бросили десятки нереализованных деревьев прямо на местах продажи. Вчера сам лично убедился в том, что 5-й день такие свалки располагаются на остановках нашего города. Загубить молодое и красивое дерево ради десяти дней праздника – несоразмерная плата. Как известно, спрос рождает предложение, поэтому считаю, что для праздника можно и необходимо использовать искусственные ели, что позволит снизить прибыль таких "предпринимателей" и количество срубленных деревьев, и масштаб ущерба будет меньше", - написал парламентарий.