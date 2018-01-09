В Москве женщина обстреляла из пневматического пистолета машины и прохожих

В Москве полицейские задержали женщину, стрелявшую из пневматического пистолета по машинам и прохожим.

В дежурную часть поступила информация, что на улице Литвина-Седого "неадекватная девушка сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по прохожим и машинам из пневматического пистолета", сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Было установлено, что автомобиль принадлежит женщине 1970 года рождения. Ее задержали, перед этим женщина успела повредить четыре автомобиля.

Собственники автомобилей написали заявления в полицию. Проводится проверка.