Задержан подозреваемый в поджоге тюменской многоэтажки

Следователи задержали подозреваемого в поджоге тюменской многоэтажки, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного управления СКР Анастасия Лепехина.

"Подозреваемый задержан, проводятся проверочные мероприятия, обвинение пока не предъявлено", - уточнила Лепехина.

Напомним, вечером 8 января некто поджег одну из квартир жилого дома по улице Олимпийская. Начался пожар, который разросся до площади в 1 тыс. 500 "квадратов". Во время тушения огня спасатели нашли тело тюменца, его личность устанавливается.