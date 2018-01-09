СМИ: Газ с "Ямала СПГ" будет поставлен в США

Французская Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта "Ямал СПГ" НОВАТЭКа.

По данным системы мониторинга морских судов MarineTraffic СПГ-танкер Gaselys, принадлежащий Engie, везет груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain в регазификационный терминал Everett, расположенный возле Бостона. Gaselys встал на загрузку в Isle of Grain непосредственно после того, как там разгрузился танкер "Кристоф де Маржери" с первым грузом с завода НОВАТЭКа на Ямале. По данным собеседников "Коммерсанта", Gaselys транспортирует в США именно российский по происхождению газ.

Груз Gaselys — первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 г. Нынешняя ситуация объясняется экстремальными погодными условиями на восточном побережье — холодной погодой и снежным штормом. На этом фоне спотовые цены на основной площадке Henry Hub с 28 декабря по 5 января взлетели в 2,1 раза до $6,4 за MBTU, а на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до невероятных значений в $175 за MBTU (около $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров).

Высокие цены на северо-востоке США могут сохраниться на некоторое время, так как температура, согласно прогнозам, по-прежнему будет ниже нормы, а запасы газа в хранилищах (ПХГ) стремительно снижаются.

Как сообщало Накануне.RU, предполагалось, что партия СПГ с Ямала отправится в сторону АТР. Однако позднее СМИ сообщили, что танкер был разгружен в Великобритании. Первую поставку СПГ в Европу объяснили аварией в Баумгартнере.

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