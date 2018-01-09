В Екатеринбурге прошел большой Рождественский праздник

В Екатеринбургском театре оперы и балета 8 января прошел большой Рождественский праздник, который организовал Фонд святой Екатерины.

В мероприятии приняли участие воспитанники социальных и социально-медицинских учреждений города. Уникальную возможность посетить праздник в полном составе получили многодетные семьи, сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины.

Гостей встречали Дед Мороз со Снегурочкой, а также веселый Снеговик и символ наступившего года - Собака.

"Для детей с расстройствами аутистического спектра выходы в свет крайне необходимы, ведь они здесь начинают коммуницировать и социализироваться. Спасибо всем, кто подарил этот праздник детям", - сказала преподаватель начальных классов екатеринбургской школы №7 Инга Арапова.

Для некоторых ребят рождественская елка и спектакль стали долгожданным подарком. Как рассказала одна из многодетных мам Елена Шокина, им ещё в двадцатых числах декабря сообщили, что есть возможность посетить праздник. В семье пять детей, и такие подарки для них очень важны.

Как считает исполнительный директор СООБО "Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр" Ольга Бойко, для детей с задержками в развитии общение - самое главное.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев поблагодарил всех, кто помог организовать это действо, и выразил уверенность, что праздник станет традиционным.

"Сегодня в театре просто повышенная концентрация детских улыбок, смеха и веселья. Это очень здорово. Думаю, что мы будем проводить подобные праздники ежегодно", - подчеркнул Андреев.

Каждый из маленьких гостей праздника, а их было более 700, получил от фонда рождественский подарок, после чего дети посмотрели музыкальную сказку "Морозко".