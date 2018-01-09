Жители Надыма пожаловались на "расстрелы" их машин

Надымчане в соцсетях пожаловались на то, что некто якобы "расстреливает" их машины, передает корреспондент Накануне.RU.

"Кто стреляет по автомобилям в лобовые стёкла? Мата не хватает! Вчера зашёл домой на два часа, выхожу, а на стекле – трещина! И прекрасно видно попадание пули от "воздушки"", - написал в соцсети местный житель Дмитрий.

В комментариях к посту нашлись и другие ямальцы, якобы пострадавшие от "стрелков".

"Мне тоже стекло в машине насквозь пробили. Пневматикой или чем-то подобным. Машина никому не мешала. Очень неприятно", - прокомментировал Андрей.

Глава пресс-службы окружной полиции Ирина Пимкина в разговоре с Накануне.RU отметила, что в полицию Надыма поступило одно заявление.

"8 января было одно обращение местного жителя: он заявил о маленькой дырке в капоте. Проводится проверка. Никаких массовых обстрелов не было", - сказала Пимкина.