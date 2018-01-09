СМИ сообщают о гибели запущенного SpaceX секретного спутника США

Связь с американским секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, потеряна. В США начали расследование.

По данным источников газеты Wall Street Journal, аппарат, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени. Скорее всего, он сломался или упал в море. Отмечается, что признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства нет, передает РИА Новости.

8 января с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. Запуск должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но откладывался по различным причинам.

Для SpaceX это был второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки: в мае прошлого года Falcon 9 запустила аппарат для национального разведуправления.

В июне 2017 года сообщалось, что космической компании Илона Маска удалось во второй раз запустить ракету-носитель Falcon 9 и вновь успешно вернуть ее на Землю.