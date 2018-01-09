В потребительской корзине станет меньше хлеба

Правительство может пересмотреть состав потребительской корзины и улучшить состав набора продуктов за счет мяса и рыбы, рассказал министр труда Максим Топилин в интервью "Российской газете".

По его словам, в действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля и недостаток мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов.

"Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины", - сказал он.

Министр отметил, что, возможно, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

"В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные - от 40 до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода".

Глава Минтруда не исключил, что в правительстве будут обсуждать возможность перехода на этот порядок. "Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения", - уточнил Топилин.

Как сообщало Накануне.RU, из-за недостатка бюджетных средств Госдуме предложили продлить действие существующей потребительской корзины до 2020 г., отменив ее пересмотр в 2018 г. Депутаты поддержали проект.