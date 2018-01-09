В Челябинске 14-летняя девочка выжила, выпав из окна с высоты пятого этажа

В Челябинске 14-летняя девочка выпала из окна с высоты 5 этажа.

Инцидент произошел накануне в одном из домов по улице Энгельса, сообщили Накануне.RU в полиции города.

Ребенок остался жив, однако получил травмы - ее госпитализировали.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину, по которой ребенок выпал из окна.