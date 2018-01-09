ЦИК обнародовал данные о размерах избирательных фондов кандидатов в президенты

ЦИК России опубликовала сведения о количестве поступивших и израсходованных средств кандидатов в президенты.

Всего средства поступили на счета 13 кандидатов. Их общая сумма составила свыше 656 миллионов рублей, сообщается на сайте ЦИК.

Больше всего средств поступило в избирательный фонд действующего президента Владимира Путина - 400 миллионов рублей. 200 миллионов на избирательном счету Владимира Жириновского. Замыкает тройку лидеров Борис Титов с 20,7 млн рублей.

Сторонники Ксении Собчак смогли собрать почти 19,5 миллионов. Григорий Явлинский смог к настоящему моменту аккумулировать 100 тысяч рублей. На счету кандидата от КПРФ Павла Грудинина 1066 рублей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 7 января ЦИК завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России в порядке самовыдвижения. С начала кампании в комиссию поступило 46 уведомлений от желающих баллотироваться, при этом документы на рассмотрение подали только 15 кандидатов.