ЦИК обнародовал данные о размерах избирательных фондов кандидатов в президенты

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Курс на 2018: что шокирует рубль? В 2017 г. ни рубль, ни нефть не испытали больших шоков. Поединок между ОПЕК и сланцевыми производителям Штатов, судя по растущим ценам на углеводороды, окончился победой первых. Сделка пролонгирована на 2018 г., на фоне стабильного спроса у барреля есть все шансы прибавить в цене. Очередной девальвации рубля, как ни ждали ее эксперты, тоже не случилось. Как будет чувствовать себя нацвалюта в 2018 г.? Насколько рубль зависим от нефти? В чем хранить деньги и куда лучше инвестировать сбережения?
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экономика  |  комментариев: 1
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 67


Миграция меняет лицо России Россия стремительно меняется. Меняется ее этнический, языковый, конфессиональный состав – весь социокультурный облик страны, что в конечном итоге изменит Россию как цивилизацию. Это все происходит на наших глазах. Крайне низкая рождаемость русских компенсируется намного более высокой рождаемостью у других народов России и миграционным приростом. С 1991 года страна "приросла" почти 10 млн мигрантов, но даже это не спасло от убыли населения – настолько катастрофичными стали демографические последствия разрушительных "реформ". При этом руководством России сделана негласная ставка на миграцию для сохранения численности населения страны. Возможно и даже вполне вероятно, что это действительно позволит сохранить численность. Но позволит ли это сохранить единую страну?
09.01.2018
общество ;
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Новости
09.01.2018 08:49 Мск (10:49 Екб)
политика | В России
ЦИК обнародовал данные о размерах избирательных фондов кандидатов в президенты
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ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

ЦИК России опубликовала сведения о количестве поступивших и израсходованных средств кандидатов в президенты.
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Всего средства поступили на счета 13 кандидатов. Их общая сумма составила свыше 656 миллионов рублей, сообщается на сайте ЦИК.

Больше всего средств поступило в избирательный фонд действующего президента Владимира Путина - 400 миллионов рублей. 200 миллионов на избирательном счету Владимира Жириновского. Замыкает тройку лидеров Борис Титов с 20,7 млн рублей.

Сторонники Ксении Собчак смогли собрать почти 19,5 миллионов. Григорий Явлинский смог к настоящему моменту аккумулировать 100 тысяч рублей. На счету кандидата от КПРФ Павла Грудинина 1066 рублей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 7 января ЦИК завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России в порядке самовыдвижения. С начала кампании в комиссию поступило 46 уведомлений от желающих баллотироваться, при этом документы на рассмотрение подали только 15 кандидатов.

Другие новости по темам: цик, кандидаты в президенты, избирательные фонды
09.01.2018 08:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:49 Екб


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ЦИК обнародовал данные о размерах избирательных фондов кандидатов в президенты
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