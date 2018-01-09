Строители Сабетты возмещают экологический ущерб природе

Морской портовый комплекс Сабетта, возникший в рамках проекта "Ямал СПГ", компенсирует ущерб природе, который был нанесен во время строительства порта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе федерального агентства морского и речного транспорта.

Общий объем дноуглубительных работ в районе терминала Сабетта в 2014-2017 г. составляет почти 70 млн куб. м., и участникам проекта приходится приложить немало усилий для компенсации сопутствующего ущерба ареалу обитания высокоценных пород рыбы, в том числе, нерестилищам осетра, наносимого в ходе строительства.

Под эгидой ФГУП "Росморпорт" в 2017 г. в море были выпущено около 215 млн экз. пеляди и 2,6 млн экз. сибирского осетра на общую сумму более 600 млн руб.

Выращиванием рыб занимается Абалакский рыборазводный завод, расположенный в Тюменской области. В рамках программы по искусственному воспроизводству рыбных запасов на заводе был реконструирован прудовой комплекс. Внедряются новые технологии выращивания молоди, введен бассейновый метод выращивания. Всего на заводе установлено 300 новых бассейнов.

Прежде, по статистике, когда в реку выпускали молодь осетра весом 1-3 грамма, выживало лишь 16 из 1000. Сейчас ученые решили выпускать в естественную среду обитания 10-12-граммовых сеголетков с целью получить более высокий процент выживаемости. Для лучшего учета у мальков новых подрощенных партий предварительно берется генетический материал. В будущем по ДНК можно будет установить принадлежность каждого выловленного осетра и определить реальную эффективность компенсационных программ.

Напомним, Сабетта – новый арктический морской порт на западном берегу Обской губы Карского моря, предназначенный для обслуживания Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, отгрузки и транспортировки сжиженного природного газа и газового конденсата с Ямала.

Проект "Ямал – СПГ", первая очередь которого запущена в присутствии президента РФ Владимира Путина, будет способствовать социально-экономическому развитию северных территорий, а также усилению роли России в Арктике. Его реализация позволит увеличить производство сжиженного природного газа в стране в 2,5 раза – с 10 млн т в год до 30 млн т в год.