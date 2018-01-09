ВККС объявила конкурс на должность зампредседателя Арбитражного суда Челябинской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила конкурс на замещение должности заместителя председателя Арбитражного суда Челябинской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ВККС.

Заявления и документы от претендентов принимаются до 8 февраля.

Напомним, в декабре был объявлен повторный конкурс на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области.

Первый конкурс на должность председателя суда был объявлен в апреле. На пост претендовали действующий руководитель Андрей Орлов и адвокат Михаил Котельников.

На повторном заседании в ноябре высшая квалификационная коллегия судей не одобрила ни одного из кандидатов.