В Сургуте столкнулись легковушка и "скорая"

В экономической столице Югры на перекрестке Ланина – Чехова произошла авария с участием "скорой", передает корреспондент Накануне.RU.

Запись столкновения попала в сеть. На кадрах видно, как автомобиль врачей едет по улице. Слышна сирена. Выехав на перекресток, машина "скорой" получила удар в левый бок.

В пресс-службе окружной полиции Накануне.RU сообщили, что в сводках авария не проходила.