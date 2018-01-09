Россияне заняли в банках больше, чем накопили

На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах – лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно, приводят "Ведомости" данные ЦБ.

Кредиты опережали депозиты и раньше, но на фоне роста реальных доходов россиян, которые сейчас, напротив, падают, отмечает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. За январь – ноябрь реальные доходы снизились на 1,4%. Из-за падающих третий год подряд доходов люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, отмечает Хромов, что создает риски финансовой устойчивости домохозяйств. Спрос россиян на товары и услуги действительно растет: по данным Росстата, в январе – ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%

Как сообщало Накануне.RU, в РАНХиГС сделали вывод, что главным фактором, обеспечившим рост потребления домашних хозяйств и сохранение динамики сбережений в 2017 г., стало восстановление банковского кредитования.