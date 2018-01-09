Медведев назначил Мутко на новую должность

Вице-премьер Виталий Мутко, который недавно покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу, возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает "Коммерсант".

Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году. Помимо Мутко в оргкомитет войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

В конце декабря 2017 года стало известно, что Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. Его сменил ранее занимавший должность гендиректора оргкомитета Алексей Сорокин.

Перед этим исполком Российского футбольного союза временно приостановил полномочия Виталия Мутко в качестве президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев. Сам Мутко, комментируя ситуацию, заявил, что ни о какой отставке речи не идет и это временное решение.