На уральском спорткомплексе "Гора Ежовая" мужчина насмерть разбился на снегоходе

На уральском спорткомплексе "Гора Ежовая" в новогодние каникулы произошло ЧП: мужчина насмерть разбился на снегоходе. Все случилось 6 января.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил Накануне.RU информацию об инциденте. По его словам, специалисты МВД и Следственного комитета пока не имеют оснований утверждать, что произошедшее носит криминальный характер.

"Сообщение о том, что на территории спорткомплекса "Гора Ежовая" скончался мужчина, поступило в дежурную часть ОВД Кировграда 6 января в 9 часов 55 минут от бригады скорой медицинской помощи. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции под руководством начальника территориального ОВД подполковника Алексея Кагилева, а также наряд Госавтоинспекции и старший следователь городского Следственного комитета Данила Шестернин. Личность погибшего сыщики уголовного розыска установили по "горячим следам": им оказался 38-летний Денис Т., работавший на этом же предприятии машинистом компрессорных станций. По предварительным данным, он в тот роковой день находился на работе, а несчастный случай произошел, когда Денис ехал по территории спортивного комплекса на снегоходе и опрокинулся. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения по существу и принятия соответствующего процессуального решения нашим партнерам из регионального СК", - рассказал полковник Горелых.

Он принес соболезнования родным и близким погибшего и добавил, что точная причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинского исследования.