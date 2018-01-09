Турист из России погиб в ДТП в Таиланде

В Таиланде в ДТП с мотоциклом погибли трое человек, в том числе россиянин.

По данным местного издания The Nation, ДТП произошло утром 9 января в Паттайе. 22-летний Александр З. ехал на мотоцикле Kawasaki Z900, на пассажирском сидении находилась женщина, сообщили в полиции.

Мотоцикл ехал на большой скорости и сбил 20-летнего туриста из Южной Кореи, который переходил дорогу. В результате происшествия все трое погибли на месте.

Напомним, в ноябре в Таиланде впала в кому туристка из Челябинска. Как ранее сообщало Накануне.RU, при спуске с горы у велосипеда девушки отказали тормоза и она при падении очень сильно ударилась головой. В Таиланде ей провели две операции, после чего губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке пострадавшей из Таиланда спецбортом.