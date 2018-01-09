В ЦВО опровергли информацию о возможном избиении погибшего в Пермском крае солдата из Магнитогорска

В Центральном военном округе опровергли информацию о возможном избиении погибшего в Пермском крае солдата-срочника из Магнитогорска.

При осмотре тела никаких следов применения физического насилия не выявлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

В данный момент правоохранительные органы региона и командование ЦВО проводят проверку по данному факту.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20-летний призывник из Магнитогорска был найден мертвым в воинской части в поселке Сокол в Пермском крае 5 января.